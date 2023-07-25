Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону розповів про успіхи наших бійців в районі Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіяни пруть на Лиман і з усіх сил тримають Старомайорське: зміни карти фронту за тиждень
Просування під Бахмутом
Як повідомив спікер, українські війська ведуть наступальні операції північніше та південніше міста Бахмута та змусили ворога тікати з позицій під Андріївкою.
У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки,
– констатував Ковальов.
Де розташована Андріївка: шукайте на карті від DeepState
Окрім того, Ковальов зазначив, що росіяни намагалися наступати в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Це Куп'янський та Лиманський напрямки. Важливо, що успіху загарбники не мали.
Дивіться також Український контрнаступ відстає від графіка, однак йде за планом: ЗСУ мають неймовірні успіхи
Ситуація на полі бою
- Як зазначили у командуванні української армії, Збройні Сили також мали успіх в районі Старомайорського і закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить шалений опір, однак це не заважає збройним силам здійснювати контрнаступальні операції.
- Окрім того, як повідомляв речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень, станом на 24 липня за добу ЗСУ на Бердянському напрямку вдалось просунутись на 1,4 кілометра.
- Водночас наше військо продовжує ефективно знищувати окупантів. Так, лише за минулу добу на той світ відправилось 600 загарбників. А загалом від початку повномасштабного вторгнення було знищено 243 220 солдатів "другої армії світу".