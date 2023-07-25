Від початку повномасштабного вторгнення українські військові вже ліквідували 243 220 окупантів. Однак остаточні дані ще уточнюють.

Зверніть увагу Мінус 3 склади та 2 роти: успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Актуальні втрати окупантів

Загалом ЗСУ знищили:

особового складу – близько 243220 (+600) осіб,

танків – 4174 (+12) од,

бойових броньованих машин – 8131 (+13) од,

артилерійських систем – 4705 (+30) од,

РСЗВ – 698 (+1) од,

засоби ППО – 454 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 315 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),

крилаті ракети – 1307 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,

спеціальна техніка – 703 (+5).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ дають відсіч російському ворогу