Від початку повномасштабного вторгнення українські військові вже ліквідували 243 220 окупантів. Однак остаточні дані ще уточнюють.
Зверніть увагу Мінус 3 склади та 2 роти: успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
Актуальні втрати окупантів
Загалом ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 243220 (+600) осіб,
- танків – 4174 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 8131 (+13) од,
- артилерійських систем – 4705 (+30) од,
- РСЗВ – 698 (+1) од,
- засоби ППО – 454 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 315 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
- крилаті ракети – 1307 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,
- спеціальна техніка – 703 (+5).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ дають відсіч російському ворогу
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.
- До речі, нещодавно комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало навели та скорегували артилерію Сил оборони.
- Зазначалося, що загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника.
- Напередодні на Таврійському напрямку було знищено танк, 5 бойових броньованих машин, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БпЛА "Supercam", БбЛА "Орлан-30" та автомобільну техніку. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.