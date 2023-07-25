С начала полномасштабного вторжения украинские военные уже ликвидировали 243 220 оккупантов. Однако окончательные данные еще уточняются.
Обратите внимание Минус 3 склада и 2 роты: успехи ВСУ на Таврическом направлении
Актуальные потери оккупантов
В целом ВСУ уничтожили:
- личного состава – около 243 220 (+600) человек,
- танков – 4174 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 8131 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 4705 (+30) ед,
- РСЗО – 698 (+1) ед,
- средств ПВО – 454 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 315 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),
- крылатых ракет – 1307 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7194 (+12) ед,
- специальной техники – 703 (+5).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ дают отпор российскому врагу
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
- Кстати, недавно комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это произошло на Бахмутском направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию Сил обороны.
- Отмечалось, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника.
- Накануне на Таврическом направлении были уничтожены танк, 5 боевых бронированных машин, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30" и автомобильная техника. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.