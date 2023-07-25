С начала полномасштабного вторжения украинские военные уже ликвидировали 243 220 оккупантов. Однако окончательные данные еще уточняются.

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Актуальные потери оккупантов

В целом ВСУ уничтожили:

личного состава – около 243 220 (+600) человек,

танков – 4174 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 8131 (+13) ед,

артиллерийских систем – 4705 (+30) ед,

РСЗО – 698 (+1) ед,

средств ПВО – 454 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 315 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),

крылатых ракет – 1307 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7194 (+12) ед,

специальной техники – 703 (+5).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

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