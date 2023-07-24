Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 16 – 23 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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Росіяни з усіх сил тримають Старомайорське

Межа Донецької та Запорізької областей досі залишається однією з двох ділянок, де проходять найбільш успішні наступальні дії українських військових. Тут ми щотижня бачимо поступове просування в напрямку Азовського моря.

Ще минулого тижня Сили оборони України впритул підійшли до Приютного. Здається, ось-ось наші військові вже зайдуть у це село.

Схожа ситуація й по Донецьку сторону адміністративної межі областей. Тут наші військові наблизилися впритул до Старомайорського. Та з якихось причин росіяни ледь не фанатично намагаються втримувати це село, кидаючи в бій резерви.

Ситуація біля Приютного та Старомайорського: дивіться карту

Кільце Бахмута звужується

Околиці Бахмута – це одна ділянка, де вже протягом багатьох тижнів ми бачимо регулярне просування українських військових. Найкраще це вдається на південному фланзі.

Зокрема, росіянам зараз дуже невесело в Кліщіївці. Схоже, що ініціатива в цьому селі – на боці Сил оборони України.

ЗСУ мають ініціативу в Кліщіївці: дивіться карту

Трохи складніша ситуація на північних околицях міста. Тут просування також є, втім, воно не настільки активне, як на південному фланзі.

Попри це, за останній тиждень можемо говорити про покращення тактичної ситуації поблизу Берхівки. Також ЗСУ успішно відбили ворога від Оріхово-Василівки.

Ситуація на північному фланзі Бахмута: дивіться карту

Росіяни пруть на Лиман і Куп'янськ

Очевидно, що ворог не збирається легко віддавати ініціативу Україні. Поки на Півдні та Донеччині триває наступ Сил оборони України, росіяни затіяли власний наступ на напрямках Лимана та Куп'янська.

Якщо говорити про Лиман, то за минулий тиждень ворог зміг дещо просунутися південніше від Діброви. Так само складною є ситуація поблизу Білогорівки. Втім, українські військові ціною надзусиль стримують тут просування росіян.

Росіяни пруть на Лиман: дивіться карту

Так само мінімальні, але все ж успіхи у ворога є й на напрямку Куп'янська. Тут за минулий тиждень ворог зміг просунутися й закріпитися південніше від Масютівки. В окремих місцях лінія фронту вирівнялася з річкою Оскіл.

Росіяни наступають на Куп'янськ: дивіться карту

Найбільший прорив росіян

Поки що найпотужніший удар ворога був зосереджений на південному заході від Сватового – з напрямку Кармазинівки.

Тут ворог мав успіх протягом минулого тижня й зміг прорватися на відстань до 4 кілометрів. Нині російські війська підійшли впритул до Новоєгорівки.

Росіяни прорвалися в бік Новоєгорівки: дивіться карту

Наразі важко прогнозувати, чим закінчаться спроби наступу з боку росіян та коли все ж трапиться прорив українських військ у межах нашого наступу. Поки ж важливо щодня підтримувати наших військових.



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