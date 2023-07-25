Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів у ефірі телемарафону, що наші військові завдають вогневого ураження противника, з артилерії по цілях росіян здійснюють контрбатарейну боротьбу, пише 24 Канал.

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Де ЗСУ мають успіх

У напрямку Старомайорське (ЗСУ - 24 Канал) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– заявив Андрій Ковальов.

За його словами, росіяни продовжують чинити потужний опір, переміщують підрозділи та війська, застосовують резерви.

Окрім того, українські військові на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії. Зокрема, північніше та південніше міста Бахмут.

У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки,

– пояснив речник Генерального штабу Збройних Сил України.

За його словами, наші Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Російські загарбники марно намагались наступати в районах:

північно-західніше Оріхово-Василівки;

південніше Іванівського;

західніше Кліщіївки.

Андрій Ковальов розповів, що на фронті тривають важкі бої. Тільки протягом минулої доби було 35 бойових зіткнень.

ЗСУ просунулись на Бердянському напрямку

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповів 24 липня, що Збройні Сили України на Бердянському напрямку мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра.

Далі вже частина наших бойових підрозділів закріплювались на зайнятих рубежах, штурмові загони займались розмінуванням.

Тоді ще за Старомайорське тривали запеклі бої. Росіяни намагались відбити втрачену позицію на околицях Приютного, проте окупантам нічого не вдалось. Про те, які зміни на фронті відбулись протягом минулого тижня читайте за посиланням.