Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона, что наши военные наносят огненное поражение противнику, из артиллерии по целям россиян осуществляют контрбатарейную борьбу, пишет 24 Канал.

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Где ВСУ имеют успех

В направлении Старомайорского (ВСУ – 24 Канал) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах,

– заявил Андрей Ковалев.

По его словам, россияне продолжают оказывать мощное сопротивление, перемещают подразделения и войска, применяют резервы.

Кроме того, украинские военные в Бахмутском направлении продолжают вести наступательные действия. В частности, севернее и южнее города Бахмут.

В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки,

– объяснил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По его словам, наши Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлении.

Российские захватчики тщетно пытались наступать в районах:

северо-западнее Орехово-Василевки;

южнее Ивановского;

западнее Клещиевки.

Андрей Ковалев рассказал, что на фронте продолжаются тяжелые бои. Только за прошедшие сутки было 35 боевых столкновений.

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал 24 июля, что Вооруженные Силы Украины на Бердянском направлении имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

Дальше уже часть наших боевых подразделений закреплялись на занятых рубежах, штурмовые отряды занимались разминированием.

Тогда еще за Старомайорское продолжались ожесточенные бои. Россияне пытались отбить утраченную позицию в окрестностях Приютного, однако оккупантам ничего не удалось. О том, какие изменения состоялись на фронте в течение прошлой недели читайте по ссылке.