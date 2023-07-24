Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское. Об этом 24 июля сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

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ВСУ закрепляются на занятых рубежах

По словам Шершня, во время наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении подразделения Сил обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

По его словам, часть боевых подразделений закрепляется на занятых рубежах, а штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию. За Старомайорское продолжаются ожесточенные бои.

оккупанты пытались вернуть утраченную позицию

Главные усилия российские захватчики сосредотачивают на том, чтобы предотвратить продвижение ВСУ. Также оккупанты предприняли неудачную попытку вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Орехов, Новая Даниловка.

За прошедшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций Сил обороны. Больше всего враг атаковал на Марьинском направлении – 13 раз.

Потери врага на Таврическом направлении