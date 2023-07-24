Наразі тривають запеклі бої за Старомайорське. Про це 24 липня повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

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ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах

За словами Шершня, під час наступальної операції угруповування "Таврія" на Бердянському напрямку підрозділи Сил оборони мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометра.

За його словами, частина бойових підрозділів закріплюється на зайнятих рубежах, а штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування. За Старомайорське тривають запеклі бої.

Окупанти намагались повернути втрачену позицію

Головні зусилля російські загарбники зосереджують на тому, щоб запобігти просуванню ЗСУ. Також окупанти зробили невдалу спробу повернути втрачену позицію в околицях Приютного. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Оріхів, Нова Данилівка.

За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій Сил оборони. Найбільше ворог атакував на Мар’їнському напрямку – аж 13 разів.

Втрати ворога на Таврійському напрямку