Собственно, ссылаются немецкие журналисты на Президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы нашего государства, пока Вооруженные Силы действуют осторожно, но им удается все быстрее проводить мероприятия по разминированию территорий.

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Новая волна контратак ВСУ

Зеленский говорил, что контрнаступление должно было начаться гораздо быстрее, однако причиной его задержки стало то, что наша армия не получила достаточного количества оружия от Запада и не имела достаточного количества обученного личного состава.

Это выиграло для врага время – он успел заминировать большую часть территорий.

Я считаю, что сегодня мы приближаемся к моменту, когда соответствующие мероприятия (по разминированию – 24 Канал) можно проводить быстрее, поскольку мы достигаем определенных рубежей в разминировании,

– констатировал украинский лидер.

По мнению экспертов, эти слова как раз и означают, что на отдельных участках фронта начнется новая волна атак, ведь разминирование будет более успешным.

В то же время, западное оружие будет продолжать играть в этом процессе важную роль. В частности, будет влиять на способность Украины начинать и поддерживать широкомасштабные контрнаступления.

Обратите внимание! Аналитики также привели цитату госсекретаря США Энтони Блинкена. Он подчеркнул, что еще рано делать выводы по контрнаступлению ВСУ и Украина, очевидно, еще не развернула все силы, подготовленные против оккупантов.

Вместе с тем, как пишут в Bild, наша армия формирует "огневой кулак" из западного оружия. Об этом не так давно также говорил Сергей Баранов. Он полковник и начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ.

Враг прибегает к эскалации

Конечно, мы все верим в нашу армию. Однако важно не недооценивать противника.