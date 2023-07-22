В субботу, 22 июля Сергей Баранов рассказал об успешной работе наших бойцов, что сделала невозможным для оккупантов ведение действенной контрбатарейной борьбы. Он полковник и начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ.

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Оккупанты в "огневом кулаке"

По словам военного, артиллерист должен знать, что нужно делать пехоте, лучше, чем она сама. Собственно, именно артиллеристы готовят предложения по поводу огневого поражения врага так, чтобы не задеть своих, и шаг за шагом приближают наше государство к победе.

Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не могут вести с нами действенную контрбатарейную борьбу.

Как отметил Баранов, чтобы приблизить нашу победу, Вооруженные Силы постоянно адаптируются и придумывают новые способы и методы огневого поражения захватчиков. В частности, усовершенствуют вооружение, боеприпасы, навыки и умения.

Артиллерия – это коллективное оружие. А служба и жизнь – это командная игра.

Обратите внимание! Баранов убежден, что около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии. По состоянию на 22 июля было ликвидировано 241 330 российских бойцов. Только за минувшие сутки – 640 солдат.

Успехи артиллерии за прошедшие сутки

Утром 22 июля в Генштабе также сообщали, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

2 района сосредоточения живой силы и вооружения противника;

5 артиллерийских средств на огневых позициях;

станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко констатировал, что Вооруженные Силы установили рекорд по уничтоженной артиллерии врага