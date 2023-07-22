У суботу, 22 липня Сергій Баранов розповів про успішну роботу наших бійців, що унеможливила для окупантів ведення дієвої контрбатарейної боротьби. Він є полковником та начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ.
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Окупанти у "вогневому кулаці"
За словами військового, артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще ніж вона сама. Власне, саме артилеристи готують пропозиції стосовно вогневого ураження ворога так, аби не зачепити своїх, і крок за кроком наближають нашу державу до перемоги.
Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували й створили далекобійний "вогневий кулак", який б'є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.
Як зазначив Баранов, щоб наблизити нашу перемогу, Збройні Сили постійно адаптуються та вигадують нові способи й методи вогневого ураження загарбників. Зокрема, вдосконалюють озброєння, боєприпаси, навички та вміння.
Артилерія – це колективна зброя. А служба і життя – це командна гра.
Успіхи артилерії за минулу добу
Вранці 22 липня в Генштабі також повідомляли, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- 2 райони зосередження живої сили та озброєння противника;
- 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях;
- станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко констатував, що Збройні Сили встановили рекорд зі знищеної артилерії ворога.