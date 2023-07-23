В то же время, он призвал не надеяться, что контрнаступление ВСУ пройдет довольно быстро. Он предположил, что контрнаступательное движение наших военных будет длиться месяцами.

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Что сказал Блинкен об успехах ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что хотя Украина отвоевала половину территории, которую Россия сначала захватила во время своего вторжения, пока наше государство столкнулось с "очень тяжелой борьбой", чтобы вернуть больше.

Они уже вернули около 50% того, что изначально было захвачено,

– сказал Блинкен.

Относительно контрнаступления он сказал, что пока еще достаточно рано оценивать его последствия. Несмотря на это, он подчеркнул, что оно продолжается "трудно".

"Оно (контрнаступление ВСУ – 24 Канал) не развернется в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассматриваем, я думаю, несколько месяцев (на развертывание контрнаступления – 24 Канал)", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, решающим элементом украинского контрнаступления является военное оборудование и обучение, которое Украина получает от разных стран.

В отличие от россиян, украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу,

– сказал Блинкен.

В заключение он подчеркнул, что цель России стереть Украину с карты, уничтожить ее независимость, суверенитет, а также включить ее в Россию – давно не удалась.