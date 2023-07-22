Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июля, на Аспенском форуме безопасности. Он пояснил, что сегодня более медленный, чем ожидалось, темп операции обусловлен более поздним ее началом и нехваткой боеприпасов.

К теме Наступление ВСУ набирает обороты: россияне в ловушке в Бахмуте и вынуждены отступать

Контрнаступление может набрать обороты

Прежде всего, он отметил, что сначала контрнаступление планировали начать весной. Однако эти замыслы пришлось воплощать позже, ведь у Украины не хватало боеприпасов, вооружений и подготовленных бригад на этих вооружениях.

Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав и наших военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому они осторожно подходили к наступательным действиям,

– сказал президент.

Темпы сегодняшнего контрнаступления замедляет то, что за время меньших контрнаступательных действий оккупанты имели больше времени для заминирования украинской земли и построения линий обороны.

Безусловно, у них было чуть больше времени, чем им было нужно, потому что они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях из-за того, что темпы наших контрнаступательных действий были меньше,

– объяснил Зеленский.

Однако, несмотря на любые трудности, контрнаступление нашего государства прогрессирует. Более того, как сказал президент, "мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набирать обороты, потому что мы уже проходим некоторые места заминирования и разминируем эти территории".

В США ожидают перемен на украинском фронте

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Аспенском форуме безопасности отметил, что также ожидает перемен на украинском фронте. Вместе с тем он предостерег от преждевременных выводов по контрнаступлению Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что США с самого начала говорили, что выбивать оккупантов будет трудно, ведь "россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты". Однако при всей их подготовке линий защиты, по словам Блинкена, "украинцы пробиваются через них".

"Когда они (защитники Украины – 24 Канал) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое придали им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", – подчеркнул государственный секретарь США.