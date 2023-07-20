Также ВСУ продвигаются и в Запорожском направлении, постепенно пробивая российскую оборону. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, какова ситуация на фронте.

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Силы обороны создали условия для возвращения Бахмута

Генерал-полковник Александр Сырский уверяет, что в районе Бахмута, где продолжаются тяжелые бои, уже созданы все условия, чтобы украинские Силы обороны смогли вернуть город под свой контроль.

Сырский уверяет, что сделать это возможно с меньшими в десятки раз потерями, чем теряли оккупанты во время захвата города.

По словам генерала, расположение российских войск сконцентрировано в самом Бахмуте. Оккупанты находятся в полуокружении и, как говорит Сырский, этим просто нельзя не воспользоваться.

Впрочем, отвечая на вопрос, сколько времени займет отвоевание Бахмута, Сырский ответил, что не знает, но пообещал сделать это как можно скорее.

Кроме того, Сырский также рассказал о важности Бахмута в стратегическом плане. Он объяснил, что в первую очередь Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог.

Также Сырский добавил, что буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. Итак, крайне важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине.

Как россияне сами навредили себе в Бахмуте

Силы обороны Украины продолжают постепенно окружать Бахмут. Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что тактика выжженной земли, которую российские оккупанты применяли ранее на Бахмутском направлении, сейчас играет против них.

Дело в том, что украинские военные удерживают инициативу на Бахмутском направлении и продолжают продвижение по флангам. Те успехи, которые ВСУ достигли в течение июня, в частности, выход на нужные господствующие высоты, сейчас позволяют осуществлять огневой контроль.

То есть, в самом уничтоженном городе врагу сложно прятаться от украинских ударов, ведь предварительно оккупанты просто ровняли город с землей.

Но привлечение столь больших сил врагом именно вокруг Бахмута указывает, что это до сих пор стратегическая или скорее идеологическая точка для него.

Почему продвижение украинских войск не такое быстрое

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский добавил, что ВСУ продолжают наступать по всем направлениям фронта. Каждый день украинские войска продвигаются вперед на расстояние от 500 метров до 1 километра.

Сырский признает, что все происходит не так быстро, как хотелось бы. И задержки в продвижении вызваны не только потому, что россияне тотально заминировали территорию.

Причина также в том, что оккупанты имеют мощную оборону, больше войск и техники. Сырский признается, что, к сожалению, у нас нет преимущества над россиянами в количестве наших войск и артиллерии.

Также Сырский добавил, что, к сожалению, в боях на Востоке у российских войск есть значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. И соотношение не в нашу пользу: сейчас ВСУ могут ответить только одним выстрелом на 7 – 8 от оккупантов.

Силы обороны заставляют россиян отступать под Бахмутом

При всех сложностях для ВСУ, аналитики Института изучения войны утверждают, что наши Силы обороны вокруг Бахмута заставляют врага отступать.

Аналитики заметили, что оккупанты отступают без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском фронте и к югу от Бахмута.

Вероятно, отсутствие подкрепления у оккупантов к югу от Бахмута чревато серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе.

Дело в том, что украинские войска за прошедшие сутки вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, и на всех добились успехов.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 июля, видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки, что в 10 километрах юго-западнее Бахмута.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций вблизи Орехово-Василовки.

Кроме того, аналитики допускают продвижение ВСУ в районе Клищиевки. В частности, ВСУ освободили новые позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта. Россияне пытались атаковать в других точках вокруг Бахмута, но безуспешно.

Именно такая ситуация сейчас позволяет генералу Сырскому говорить о том, что ВСУ подготовили условия для освобождения Бахмута. Фактически Бахмут в полуокружении, но главнее то, что ВСУ заняли господствующие высоты и город теперь как на ладони. Итак, в конце концов у оккупантов остается не так много вариантов – либо бежать из города, либо быть уничтоженными в Бахмуте.

Попытки наступления России не имели успеха

В то же время, российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы продолжают удерживать позиции на Купянском направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 июля сообщила, что наступление россиян на этом направлении оказалось безуспешным и инициативой владеют украинские силы.

Оккупанты неоднократно пытались продвинуться в направлении Сватово – Кременная и постоянно атаковали украинские позиции в Белогоровке, чтобы создать новую линию обороны для защиты Лисичанска. Однако все безуспешно.

Впрочем, российские пропагандисты уже кичатся тем, что якобы оккупанты добились успехов вблизи Кармазиновки, что вблизи Сватового.

Но, во-первых, аналитики Института изучения войны не нашли подтверждения этого заявления. А во-вторых, в Нацгвардии рассказали, что в окрестностях одного из населенных пунктов в районе Сватового нацгвардейцы уничтожили скопление вражеских сил и заставили врага отступить в глубину обороны.

Следовательно, попытка оккупантов усилить именно Купянское и Лиманское направления пока не имеет успеха. Хотя сейчас оккупанты продолжают перебрасывать туда подкрепление.

Какие у Украины успехи на Юге

На Юге ВСУ продвигаются к северу от Старомайорского района Времовского выступа. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска преуспели на направлениях Большая Новоселка – Старомайорское и установили контроль над новыми позициями.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что российские войска теряют огненное управление в этом районе и что именно это вектор украинского продвижения на Бердянск.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили, что украинские силы преуспели на линии Большая Новоселка – Урожайное. А вот оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровнополя, Новодаровки и севернее Приютного.

Также есть продвижение ВСУ более чем на километр в направлении Мелитополя. В частности, есть продвижение на линии Малая Токмачка – Новопокровка.

Кроме того, ВСУ никуда не делись и с левого берега Днепра в Херсонской области, однако эти операции наших защитников нуждаются в тишине.

ВСУ активно уничтожают логистику врага в тылу

Вместе с тем ВСУ активно уничтожают вражеские тылы с логистикой и складами с боеприпасами. В частности, взрыв на Крымском мосту значительно замедлит перекидывание оружия и боеприпасов из России в Крым.

После взрыва на Крымском мосту 19 июля стало известно, что в Кировском районе Крыма у села Кринички горит Старокрымский полигон. Там шла мощная детонация боеприпасов.

Оккупационные власти объявили об эвакуации жителей 4 соседних населенных пунктов. Также оккупанты заявили о перекрытии трассы "Таврида". О пожаре сообщили российскому диктатору Путину, а он заявил, что нужно "разобраться" в причинах.

Детонация боеприпасов продолжается и 20 июля. Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму.

В частности, огромный полигон практически полностью уничтожен. Военные эксперты полагают, что там был склад боеприпасов российской армии. И уничтожение таких складов крайне важно, ведь это уменьшает возможности оккупантов бить по Украине ракетами и подвозить боеприпасы на линию фронта.

Вдобавок новые взрывы раздавались в Крыму и 20 июля. Следовательно, уничтожение вражеских складов продолжается.