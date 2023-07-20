Також ЗСУ просуваються і на Запорізькому напрямку, поступово пробиваючи російську оборону. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, яка ситуація на фронті.

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Сили оборони створили умови для повернення Бахмута

Генерал-полковник Олександр Сирський запевняє, що в районі Бахмута, де наразі точаться важкі бої, вже створені всі умови, щоб українські Сили оборони змогли повернути місто під свій контроль.

Сирський запевняє, що зробити це можливо з меншими у десятки разів втратами, ніж втрачали окупанти під час захоплення міста.

За словами генерала, розташування російських військ сконцентроване в самому Бахмуті. Окупанти перебувають в напівоточенні і, як каже Сирський, цим просто не можна не скористатися.

Втім, відповідаючи на питання, скільки часу займе відвоювання Бахмуту, Сирський відповів, що не знає, але пообіцяв зробити це якомога швидше.

Окрім того, Сирський також розповів про важливість Бахмута в стратегічному плані. Він пояснив, що в першу чергу Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг.

Також Сирський додав, що буквально за три кілометри за Бахмутом розпочинається наступне місто Часів Яр. Отже, вкрай важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині.

Як росіяни самі нашкодили собі у Бахмуті

Сили оборони України продовжують поступово оточувати Бахмут. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук розповів, що тактика випаленої землі, яку російські окупанти застосовували раніше на Бахмутському напрямку, зараз грає проти них.

Річ у тім, що українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку та продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які ЗСУ досягли протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль.

Тобто, в самому знищеному місті ворогові складно ховатися від українських ударів, адже попередньо окупанти просто рівняли місто із землею.

Але залучення таких великих сил ворогом саме навколо Бахмута вказує, що це досі стратегічна, чи скоріше ідеологічна точка для нього.

Чому просування українських військ не таке швидке

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський додав, що ЗСУ продовжують наступати на всіх напрямках фронту. Кожного дня українські війська просуваються вперед на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

Сирський визнає, що все відбувається не так швидко, як хотілось би. І затримки у просуванні викликані не лише тому, що росіяни тотально замінували територію.

Причина також у тому, що окупанти мають потужну оборону, більше військ та техніки. Сирський зізнається, що, на жаль, ми не маємо переваги над росіянами у кількості наших військ та артилерії.

Також Сирський додав, що, на жаль, у боях на Сході російські війська мають значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. І співвідношення не на нашу користь: наразі ЗСУ можуть відповісти лише одним пострілом на 7 – 8 від окупантів.

Сили оборони змушують росіян відступати під Бахмутом

Попри всі складнощі для ЗСУ, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що наші Сили оборони навколо Бахмута змушують ворога відступати.

Аналітики помітили, що окупанти відступають без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута.

Ймовірно, відсутність підкріплення в окупантів на південь від Бахмута загрожує серйозними наслідками для всього російського угрупування в цьому районі.

Річ у тім, що українські війська минулої доби вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, і на всіх досягли успіхів.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 липня, видно, що ЗСУ просунулися вперед біля Андріївки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжували наступальні операції на північ і на південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій поблизу Оріхово-Василівки.

Окрім того, аналітики допускають просування ЗСУ в районі Кліщіївки. Зокрема ЗСУ звільнили нові позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту. Росіяни намагалися атакувати в інших точках навколо Бахмуту, але безрезультатно.

Саме така ситуація зараз дозволяє генералу Сирському казати про те, що ЗСУ підготували умови для звільнення Бахмуту. Фактично Бахмут у напівоточенні, але головніше те, що ЗСУ зайняли панівні висоти і місто тепер, як на долоні. Отже, зрештою в окупантів залишається не так багато варіантів – або тікати з міста, або ж бути знищеними у Бахмуті.

Спроби наступу Росії не мали успіху

Водночас російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили продовжують утримувати позиції на Куп'янському напрямку.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 липня повідомила, що наступ росіян на цьому напрямку виявився безрезультатним й ініціативою володіють українські сили.

Окупанти неодноразово намагалися просунутися в напрямку Сватове – Кремінна і постійно атакували українські позиції в Білогорівці, щоб створити нову лінію оборони для захисту Лисичанська. Однак все безрезультатно.

Втім, російські пропагандисти вже хизуються тим, що нібито окупанти досягли успіхів поблизу Кармазинівки, що поблизу Сватового.

Але, по-перше, аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодного підтвердження цієї заяви. А, по-друге, в Нацгвардії розповіли, що на околицях одного із населених пунктів в районі Сватового нацгвардійці знищили скупчення ворожих сил та змусили ворога відступити у глибину оборони.

Отже, спроба окупантів посилити саме Куп'янський та Лиманський напрямки наразі не має успіху. Хоча нині окупанти продовжують перекидати туди підкріплення.

Які в України успіхи на Півдні

На Півдні ЗСУ просуваються на північ від Старомайорського, що в районі Времівського виступу. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська досягли успіху на напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та встановили контроль над новими позиціями.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що російські війська втрачають вогневе керування у цьому районі і що саме це вектор українського просування на Бердянськ.

Окрім того, в Міноборони України повідомили, що українські сили досягли успіху на лінії Велика Новосілка – Урожайне. А от окупанти вели безрезультатні наступальні дії поблизу Рівнополя, Новодарівки та на північ від Приютного.

Також маємо просування ЗСУ більше ніж на кілометр в напрямку Мелітополя. Зокрема, є просування на лінії Мала Токмачка – Новопокровка.

Окрім того, ЗСУ нікуди не поділися і з лівого берега Дніпра на Херсонщині, однак ці операції наших захисників потребують тиші.

ЗСУ активно знищують логістику ворога в тилу

Разом з тим, ЗСУ активно нищать ворожі тили з логістикою та складами з боєприпасами. Зокрема, вибух на Кримському мосту значно сповільнить перекидання зброї та боєприпасів з Росії до Криму.

Після вибуху на Кримському мосту 19 липня стало відомо, що в Кіровському районі Криму біля села Кринички горить Старокримський полігон. Там відбувалась потужна детонація боєприпасів.

Окупаційна влада оголосила про евакуацію жителів 4 сусідніх населених пунктів. Також окупанти заявили про перекриття траси "Таврида". Про пожежу доповіли російському диктатору Путіну, а він заявив, що потрібно "розібратися" у причинах.

Детонація боєприпасів продовжується і 20 липня. Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні в окупованому Криму.

Зокрема, величезний полігон практично повністю знищено. Військові експерти вважають, що там був склад боєприпасів російської армії. І знищення саме таких складів вкрай важливе, адже це зменшує можливості окупантів бити по Україні ракетами та підвозити боєприпаси на лінію фронту.

На додачу нові вибухи лунали в Криму й 20 липня. Отже, знищення ворожих складів продовжується.