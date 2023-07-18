О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 9–16 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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ВСУ подошли к Приютному

Как и в предыдущие недели, с частичным успехом продолжается наступление украинских сил на Запорожье и возле административной границы Запорожской и Донецкой областей.

К востоку от Каховского водохранилища, где Силы обороны Украины ранее уже освободили несколько сел и дошли до Жеребянок, продвижение несколько замедлилось. На юг от Новоданиловки в направлении Роботиного украинские военные продолжают делать успехи в продвижении.

Как изменилась линия боевых действий на Запорожье: смотрите карту

В то же время еще более существенно продвижение вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей. Здесь украинские защитники продолжают шаг за шагом выбивать врага с оккупированных земель.

В течение последней недели украинские военные ощутимо продвинулись в сторону Старомайорского, а также подошли вплотную к Приютному.

ВСУ подошли к Приютному: смотрите карту

Фланги Бахмута сужаются

Также украинские силы продолжили свое продвижение и на флангах вокруг Бахмута. Уже несколько недель подряд Силы обороны подходят все ближе и ближе к Клещиевке.

Но за последнюю неделю этот плацдарм несколько расширился. Украинские военные также подошли и к Андреевке, что к югу от Клещиевки.

Таким образом, линия фронта здесь буквально выровнялась вплоть до Курдюмовки. Следовательно, прорыв в одном из мест может разрушить всю оборону россиян.

ВСУ подошли к Андреевке: смотрите карту

Одновременно с продвижением на южном фланге Бахмута украинские военные имеют некоторые успехи севернее – вокруг Соледара. За последнюю неделю постепенные продвижения заметны на трех участках:

в направлении Берховки,

поблизости Орехово-Василевки,

к югу от Раздоловки.

ВСУ продвигаются вокруг Соледара: смотрите карту

Россияне тоже пробуют наступать

Пока на предыдущих направлениях продолжаются наступательные операции украинских войск, россияне тоже пытаются идти в наступление на других участках фронта – из Сватового пытаются продвигаться в сторону Купянска, а из Кременной готовят плацдарм для наступления на Лиман.

На последнем участке фронта враг имел частичный успех в течение прошедшей недели. Продвижение не было каким-то существенным и паниковать точно рано. Но это признак того, что россияне тоже постепенно восстанавливают свой наступательный потенциал после провальной зимне-весенней кампании.

Россияне пытаются наступать в сторону Лимана: смотрите карту

Важно! Украинское контрнаступление продолжается каждый день. Ценой сверхчеловеческих усилий украинские военные продолжают продвигаться метр за метром. В настоящее время чрезвычайно важно продолжать их поддерживать.



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