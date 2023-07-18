О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 9–16 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.
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ВСУ подошли к Приютному
Как и в предыдущие недели, с частичным успехом продолжается наступление украинских сил на Запорожье и возле административной границы Запорожской и Донецкой областей.
К востоку от Каховского водохранилища, где Силы обороны Украины ранее уже освободили несколько сел и дошли до Жеребянок, продвижение несколько замедлилось. На юг от Новоданиловки в направлении Роботиного украинские военные продолжают делать успехи в продвижении.
Как изменилась линия боевых действий на Запорожье: смотрите карту
В то же время еще более существенно продвижение вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей. Здесь украинские защитники продолжают шаг за шагом выбивать врага с оккупированных земель.
В течение последней недели украинские военные ощутимо продвинулись в сторону Старомайорского, а также подошли вплотную к Приютному.
ВСУ подошли к Приютному: смотрите карту
Фланги Бахмута сужаются
Также украинские силы продолжили свое продвижение и на флангах вокруг Бахмута. Уже несколько недель подряд Силы обороны подходят все ближе и ближе к Клещиевке.
Но за последнюю неделю этот плацдарм несколько расширился. Украинские военные также подошли и к Андреевке, что к югу от Клещиевки.
Таким образом, линия фронта здесь буквально выровнялась вплоть до Курдюмовки. Следовательно, прорыв в одном из мест может разрушить всю оборону россиян.
ВСУ подошли к Андреевке: смотрите карту
Одновременно с продвижением на южном фланге Бахмута украинские военные имеют некоторые успехи севернее – вокруг Соледара. За последнюю неделю постепенные продвижения заметны на трех участках:
- в направлении Берховки,
- поблизости Орехово-Василевки,
- к югу от Раздоловки.
ВСУ продвигаются вокруг Соледара: смотрите карту
Россияне тоже пробуют наступать
Пока на предыдущих направлениях продолжаются наступательные операции украинских войск, россияне тоже пытаются идти в наступление на других участках фронта – из Сватового пытаются продвигаться в сторону Купянска, а из Кременной готовят плацдарм для наступления на Лиман.
На последнем участке фронта враг имел частичный успех в течение прошедшей недели. Продвижение не было каким-то существенным и паниковать точно рано. Но это признак того, что россияне тоже постепенно восстанавливают свой наступательный потенциал после провальной зимне-весенней кампании.
Россияне пытаются наступать в сторону Лимана: смотрите карту