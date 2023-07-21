Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Аспенском форуме безопасности. Он отметил, что враг получил достаточно много времени для подготовки к нашему наступлению. 24 Канал.

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Зеленский рассказал об украинском наступлении

Владимир Зеленский отметил, что контрнаступление Вооруженных Сил нашего государства продвигается медленнее, чем ожидалось. По его словам, это произошло из-за того, что операция началась позже, чем первоначально ожидалось.

"Были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, а также обученных бригад. Я имею в виду надлежащим образом обученных пользоваться этим оружием", – сказал он.

Глава государства отметил, что поскольку наши военные начали свое движение позже, то и у россиян соответственно было больше времени на подготовку. В частности, для создания минных полей и постройки нескольких линий обороны.

Безусловно, у них было немного больше времени, чем им требовалось. Поэтому низкий темп наших контрнаступательных действий, – отметил Зеленский.

В то же время Президент Украины отметил, что, несмотря на трудности, наша страна продолжает уверенно двигаться и освобождать территорию. Он подчеркнул, что сейчас наша страна приближается к тому моменту, когда соответствующие действия могут набирать обороты.

Напоследок Зеленский подчеркнул, что Украина достаточно осторожно подходит к наступательным действиям, потому что не хочет терять своих людей и технику.

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