Про це заявив президент Володимир Зеленський на Аспенському безпековому форумі. Він зазначив, що ворог отримав досить багато часу для підготовки до нашого наступу, інформує 24 Канал.

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Зеленський розповів про український наступ

Володимир Зеленський зазначив, що контрнаступ Збройних Сил нашої держави просувається повільніше, ніж очікувалося. За його словами, це сталося через те, що операція почалася пізніше, ніж спочатку очікувалося.

"Були плани розпочати це навесні, але ми цього не зробили, тому що, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, а також навчених бригад. Я маю на увазі, належним чином навчених користуватися цією зброєю", – сказав він.

Глава держави зазначив, що оскільки наші військові почали свій рух пізніше, то і росіяни відповідно мали більше часу на підготовку. Зокрема, для створення мінних полів і спорудження кількох ліній оборони.

Безумовно, у них було трохи більше часу, ніж їм було потрібно. Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій, – зауважив Зеленський.

Водночас Президент України зазначив, що попри труднощі, наша країна продовжує впевнено рухатися та звільняти територію. Він наголосив, що наразі наша країна наближається до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів.

Наостанок Зеленський підкреслив, що Україна досить обережно підходить до наступальних дій, адже не хоче втрачати своїх людей та техніку.

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