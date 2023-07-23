Однако они продолжаются в тяжелых боях, потому что противник предварительно готовился к тому, что Силы обороны будут освобождать украинские территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБР имени кошевого атамана Ивана Сирко, передает 24 Канал.
Достойно внимания Этим нельзя не воспользоваться, – Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия
В Бахмуте у Сил обороны ежедневно есть достижения
Он отметил, что в настоящее время страна-оккупант в Бахмуте пытается задействовать резервы. Она на передней линии использует не только мобилизованных и подразделения "Шторм Z", а также пытается и затягивать:
- регулярные войска,
- контрактников,
- спецназовцев,
- десантников.
Но несмотря ни на что, ежедневно у Сил обороны есть достижения. Большинство господствующих высот удалось забрать под свой контроль и занять выгодные позиции для развития дальнейших ударно-штурмовых действий.
– отметил Юрий Федоренко.
Также в самом городе Бахмут сегодня работают спецназовцы Украины. Они, по словам командира роты ударных БпАК, "точно не дают возможности противнику чувствовать себя хотя бы в какой-то безопасности".
Что происходит на Бахмутском направлении:
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ВСУ наступают на всех направлениях фронта. Они ежедневно продвигаются вперед на расстояние от 500 м до 1 км. Эти темпы продвижения обусловлены заминированием врагом территорий, а также тем, что он имеет мощную оборону, больше войск и техники. Также в боях на Востоке оккупанты имеют значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами.
- По данным аналитиков Института изучения войны, несмотря на это вокруг Бахмута защитники Украины заставляют врага отступать без возможности вернуть утраченные позиции к югу от города. Также ВСУ заняли господствующие высоты, поэтому Бахмут теперь, как на ладони.
- По словам заместителя командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергея Череватого, ВСУ максимально эффективно используют вооружение, предоставляемое Украине. Поэтому на Бахмутском направлении потери регулярной русской армии приближаются к тем, что были у вагнеровцев. Речь идет об около 70–80 летальных потерях в сутки.
- Стоит отметить, что несмотря на крики россиян против поставок Украине кассетных боеприпасов, сами они не отказываются их использовать против защитников Украины. На днях они применили это вооружение по импровизированным полигонам вблизи Бахмута, где ВСУ проводят тренировки.