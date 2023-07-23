Однак вони тривають тяжких боях, тому що противник попередньо готувався до того, що Сили оборони будуть звільняти українські території. Про це в етері телемарафону розповів Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка, пише 24 Канал.

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У Бахмуті щоденно у Сил оборони є здобутки

Він зазначив, що наразі країна-окупантка у Бахмуті намагається задіювати резерви. Вона на передній лінії використовує не тільки мобілізованих і підрозділи "Шторм Z”, а також намагається й затягувати:

регулярні війська,

контрактників,

спецпризначенців,

десантників.

Але незважаючи ні на що, щоденно у Сил оборони є здобутки. Більшість панівних висот вдалося забрати під свій контроль і зайняти вигідні позиції для розвитку подальших ударно-штурмових дій,

– зазначив Юрій Федоренко.

Також у самому місті Бахмут сьогодні працюють спецпризначенці України. Вони, за словами командира роти ударних БпАК, "точно не дають можливості противнику почувати себе бодай у якійсь безпеці".

Що відбувається на Бахмутському напрямку: