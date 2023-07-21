Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, потужно працює наша розвідка, аеророзвідка, дорозвідка усіх цілей, фіксація та аналіз після кожного вогневого ураження.

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ЗСУ звільняють території

Сергій Череватий зазначив, що ЗСУ враховують та використовують усі помилки російських окупантів. Попри те, що ворог має більше артилерійських снарядів зокрема, але українські військові більш навчені, вмотивовані рухатись вперед.

Ми йдемо поступально, продумавши кожен крок, але невпинно. Щодоби звільняємо сотні українських метрів, щотижня кілометри. Дійде до часу, коли це буде й десятками кілометрів. Це оптимальна тактика за умов тих сил та засобів, які у нас є. Для нас пріоритетним є збереження наших людей,

– наголосив він.

Втрати окупантів

Заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій розповів, що втрати регулярної російської армії на Бахмутському напрямку наближаються до тих, що були у вагнерівців.

Якщо у вагнерівців у середньому дійшло десь до 100 летальних втрат на добу, то зараз приблизно 70 – 80. Сьогодні ми маємо 74 знищених окупантів на Бахмутському напрямку, 152 – поранених та 1 полон,

– зауважив Череватий.

Намагаючись максимально завадити наступу ЗСУ, за останню добу росіяни 519 разів завдали артилерійських ударів по позиціях українських захисників, здійснили один авіанальот на Бахмутському напрямку, відбулося 8 боєзіткнень.

Крім людських втрат, окупанти втратили танк, 6 бойових машин піхоти, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", гаубицю Д-30, контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок", 3 склади з боєприпасами та вантажівки, які перевозили ці боєприпаси.

"Їхня логістика та, наприклад, їхній РЕБ, командні пункти – пріоритетні цілі для наших ракетних військ та артилерії. Розвідники намагаються знаходити ці цілі, а наші чудові артилеристи – уразити їх", – додав речник.

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