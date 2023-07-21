Окупанти далі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби там відбулося 32 бойових зіткнення.
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Наступ ЗСУ та безуспішні спроби окупантів
Речник Генештабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що наші воїни на напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.
Українські захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
До речі Лиш за добу ЗСУ "мінуснули" близько 700 окупантів: свіжі втрати ворога
Сили оборони знищують ворога
За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також українські захисники знищили 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об'єкти агресора.