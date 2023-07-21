Окупанти далі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби там відбулося 32 бойових зіткнення.

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Речник Генештабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що наші воїни на напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку , під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки. Окупанти обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

На Запорізькому та Херсонському – російські загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області, втім, успіху не мали.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П'ятихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. З артилерії обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.