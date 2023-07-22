Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ підійшли до Андріївки та Приютного: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Окупанти потужно наступають на Лиманському напрямку

Де окупанти наступають на Лиманському напрямку: карта боїв

ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Григорівки: карта боїв

ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Первомайського: карта боїв

Окупанти наступають у районі Мар'їнки: карта боїв

Окупанти наступають у районі Новомихайлівки та Благодатного: карта боїв