Російська армія не дорахувалася ще кілька сотень своїх військових. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу було знищено близько 680 окупантів.

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Актуальні втрати ворога на 21 липня

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок ворог втратив 240 690 особового складу. Місяць тому у британській розвідці повідомили, що під час контрнаступу ЗСУ втрати російської армії найвищі з часів піка битви за Бахмут.

Окрім живої сили, ворог втрачає техніку та боєприпаси.

Втрати росіян у техніці

танків – 4 133,

бойових броньованих машин – 8 080,

артилерійських систем – 4 610,

РСЗВ – 692,

засобів ППО – 440,

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 933,

крилатих ракет – 1 298,

кораблів та катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 145,

спеціальної техніки – 686.



Актуальні втрати ворога станом на 21 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Минулої доби українські воїни знищили ще 4 ворожих танки, 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО ворога, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 спецтехніку.

Також на брухт перетворились ще 15 російських безпілотників та 5 крилатих ракет.