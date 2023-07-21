Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ – в ефірі телемарафону розповів деталі. На Лимано-Куп'янському напрямку ворогу завдали колосальних втрат.

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(Окупанти – 24 Канал) намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, жодного навіть локального успіху вони не досягли. "Великий наступ", який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціатив,

– мовиться у повідомленні.

Ворогу не дають перехопити ініціативу. ЗСУ грамотно будують свою оборону – окупантам не вдається "нав'язати свою волю на цьому напрямку".

Череватий наголосив, що українські захисники знищили:

20 окупантів вбитими;

реактивну систему Град;

два міномети;

два дрони-камікадзе Ланцет;

безпілотник-розвідник Орлан-10;

польовий склад з боєприпасами.

Росії завдають колосальних втрат

Контрнаступ ЗСУ триває. Герої йдуть вперед та завдають ворогам колосальних втрат. Станом на 20 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 239 480 окупантів. Окрім того, знищили чимало ворожої зброї та техніки. Зокрема, ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку. Там в окупантів все горить-палає.