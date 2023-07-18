Про це 24 Каналу розповів керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов – позивний "Абдула". Зокрема, він пригадав, як нещодавно ЗСУ знищили російську САУ Тюльпан. Крім того, чи не щодня вдається "мінусувати" танки окупантів.

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Справи в окупантів не дуже

На Бахмутському напрямку ворожі війська намагаються відновити ті позиції, які вже втратили. Роблять це постійно, коли українські військові не наступають.

Є дві ситуації: вони втрачають позиції або намагаються їх відновлювати. Виходить у них останнім часом вкрай погано. І є позитивна тенденція – палимо майже щодня по танку. З цікавого – нещодавно знищили "Тюльпан",

– зазначив Микола Волохов.

"Тюльпан" – це 240-міліметровий міномет. Це доволі рідкісна та небезпечна зброя. Не виключено, що зокрема нею росіяни знищували Бахмут. Однак завдяки вправній роботі 3-ї окремої штурмової бригади та HIMARS САУ "Тюльпан" було знищено.

Військовий зауважив, що останнім часом у ЗСУ є чималі успіхи на Бахмутському напрямку. Тому не виключено, що далі буде більше гарних новин.

Микола Ворохов про ефективну роботу Збройних сил на Бахмутському напрямку: дивитись відео

Росіяни стягують важку техніку

Окупанти на полі бою зараз демонструють важку техніку. Підтягують ближче і танки, і САУ. Однак, як показує практика, довго росіянам ця техніка не послужить.

Часто вони не покидають ці вогневі позиції, залишаються там назавжди, горять. Але так, ворожа броньована техніка – на полі бою. Наша броньована техніка теж на полі бою,

– запевнив Волохов.

Попри складнощі зараз ініціатива на Бахмутському напрямку залишається за Збройними Силами України.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку