Про це 24 Каналу розповів керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов – позивний "Абдула". Зокрема, він пригадав, як нещодавно ЗСУ знищили російську САУ Тюльпан. Крім того, чи не щодня вдається "мінусувати" танки окупантів.
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Справи в окупантів не дуже
На Бахмутському напрямку ворожі війська намагаються відновити ті позиції, які вже втратили. Роблять це постійно, коли українські військові не наступають.
Є дві ситуації: вони втрачають позиції або намагаються їх відновлювати. Виходить у них останнім часом вкрай погано. І є позитивна тенденція – палимо майже щодня по танку. З цікавого – нещодавно знищили "Тюльпан",
– зазначив Микола Волохов.
"Тюльпан" – це 240-міліметровий міномет. Це доволі рідкісна та небезпечна зброя. Не виключено, що зокрема нею росіяни знищували Бахмут. Однак завдяки вправній роботі 3-ї окремої штурмової бригади та HIMARS САУ "Тюльпан" було знищено.
Військовий зауважив, що останнім часом у ЗСУ є чималі успіхи на Бахмутському напрямку. Тому не виключено, що далі буде більше гарних новин.
Микола Ворохов про ефективну роботу Збройних сил на Бахмутському напрямку: дивитись відео
Росіяни стягують важку техніку
Окупанти на полі бою зараз демонструють важку техніку. Підтягують ближче і танки, і САУ. Однак, як показує практика, довго росіянам ця техніка не послужить.
Часто вони не покидають ці вогневі позиції, залишаються там назавжди, горять. Але так, ворожа броньована техніка – на полі бою. Наша броньована техніка теж на полі бою,
– запевнив Волохов.
Попри складнощі зараз ініціатива на Бахмутському напрямку залишається за Збройними Силами України.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Крім того, ворог мав невдалі спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки.
- Українським військовим вдається ефективно відбивати атаки окупантів та наступати на певних ділянках завдяки ретельній підготовці. Сергій Череватий зауважив, що на Бахмутський напрямок росіяни перекидають російські елітні підрозділи. Це зумовлено чималими втратами.
- Так, днями у ДПСУ показали, як знищують окупантів на Бахмутському. Ефективна робота мінометників та аеророзвідки посприяли ліквідації щонайменше чотирьох російських військових.