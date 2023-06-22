Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив роботу наших воїнів. Зокрема, він оприлюднив відео знищення окупантів та їхньої техніки.

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Вогняна робота HIMARS

По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім "200-х" ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан". Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку,

– написав Сирський.

Варто додати, що "Тюльпан" – радянський 240-мм самохідний міномет особливої потужності.

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Шалені втрати ворога

Протягом минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів. Таким чином, станом на ранок 22 червня загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.

Крім того, минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: