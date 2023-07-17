Російська армія наступає на 5 ділянках фронту, проте всі атаки відбивають наші захисники. Запеклі бої точаться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби на цих ділянках фронту відбулось 28 бойових зіткнень.
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Водночас, як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 24 Канал аналізує, як виглядає карта фронту сьогодні.
Тим часом Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких з яких — по зенітно-ракетному комплексу противника.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.
Контрнаступ триває
Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Карта фронту на Запоріжжі:
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що українські війська досягли успіхів на Північний Захід від Старомайорського.
Крім того, речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на 1 кілометр у невстановленому районі на Бердянському напрямку.