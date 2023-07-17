Однак втрати російського ворога неостаточні. Оскільки вони ще уточнюються.
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Потужні втрати Росії на фронті
З першого дня повномасштабної війни й до 17 липня ЗСУ вже знищили:
- особового складу – близько 238 300 (+620) осіб,
- танків – 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 8034 (+8) од,
- артилерійських систем – 4504 (+23) од,
- РСЗВ – 685 (+4) од,
- засобів ППО – 428 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
- спеціальної техніки – 677 (+11).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають шалених втрат окупантам
- На Півдні Сили оборони за тиждень потопили 10 човнів із російськими диверсантами.
- Окрім цього, Сили оборони спопелили: великокаліберні гармати "Мста-Б", "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області, велику кількість російських радіоелектронних станцій, які використовують для розвідувальних безпілотників.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких – по зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.
- Днями у мережу виклали відео результативної роботи наших прикордонників. Їм вдалося знищити бліндаж з російськими загарбниками під Бахмутом.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що вони знищили шість російських військових та дві вантажівки у селі Великі Копані Херсонської області. Також партизани знають, де 61 ворожа бригада на Херсонщині розмістила радіоелектронну розвідку. Партизани пообіцяли, що вони продовжуватимуть знищувати ворога, доки останній російський загарбник не покине Україну.
- До речі, нещодавно українські захисники встановили новий рекорд. Вони знищили вежі спостереження російських загарбників за допомогою дронів на відстані 9 кілометрів. Те, що зробили наші військові – рекорд для FPV дрону-камікадзе.