Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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За тиждень на Півдні знищили 10 човнів із російськими диверсантами

Гуменюк зазначила, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня, де лінія фронту проходить по руслу річки Дніпро, триває контрбатарейна боротьба. Основні досягнення українських захисників – знищення потенціалу ворога.

Якщо говорити за тиждень, то у нас дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами,

– зауважила речниця.

Окрім цього, Сили оборони спопелили:

великокаліберні гармати "Мста-Б", "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області,

велику кількість російських радіоелектронних станцій, які використовують для розвідувальних безпілотників.

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 16 липня Сили оборони ліквідували понад 237 тисяч російських військових. Варто зауважити, що реальна цифра втрат ворога може бути значно більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські бійці перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок окупантів. Найдорожчою втратою Кремля від початку повномасштабного вторгнення залишається крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: