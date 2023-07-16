Лише за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 500 окупантів. Про це інформує 24 Канал.
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Колосальні втрати країни-агресора
З першого дня повномасштабної війни й до 16 липня Сили оборони вже знищили:
- особового складу – близько 237680 (+500);
- танків – 4107 (+5),
- бойових броньованих машин – 8026 (+7),
- артилерійських систем – 4463 (+18),
- РСЗВ – 681 (+1),
- засобів ППО – 425 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8),
- спеціальної техніки – 666 (+2).
Окупанти мають шалені втрати на фронті / Фото Генштабу ЗСУ
Як триває контрнаступ ЗСУ
- Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович 14 липня розповів, що ЗСУ готується до наступу на Херсонському напрямку. Зокрема, наші військові ведуть розвідку та знищують окупантів у тилах.
- Урлашович також розповів і про успіхи Сил оборони на Мелітопольському напрямку. За його словами, за останній тиждень наші захисники звільнили близько 1 700 метрів території у напрямку Мелітополя.
- Про успіхи контрнаступальних дій Збройних Сил говорять і в естонській розвідці. Так, у відомстві наголосили, що Україна близька до успіху у своєму русі з деокупації територій.
- Показали, як наступають наші військові на Запорізькому напрямку в міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там зауважили, що українці роблять титанічну роботу для звільнення нашої території й виганяння звідти ворога.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підкреслила, що останній тиждень ЗСУ мали успішні наступальні операції. Зокрема, вони всі здійснювалися саме на суходолі.