Лише за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 500 окупантів. Про це інформує 24 Канал.

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Колосальні втрати країни-агресора

З першого дня повномасштабної війни й до 16 липня Сили оборони вже знищили:

особового складу – близько 237680 (+500);

танків – 4107 (+5),

бойових броньованих машин – 8026 (+7),

артилерійських систем – 4463 (+18),

РСЗВ – 681 (+1),

засобів ППО – 425 (+0),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 310 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),

крилатих ракет – 1273 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8),

спеціальної техніки – 666 (+2).



Окупанти мають шалені втрати на фронті / Фото Генштабу ЗСУ

Як триває контрнаступ ЗСУ