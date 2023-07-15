У МВС показали, як українські герої успішно виконали задачу. Варто зазначити, що на Запорізькому напрямку окупанти зазнають величезних втрат, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни наступають у районі Діброви, ЗСУ закріплюються на Півдні: карта боїв 15 липня

Як бійці успішно штурмували ворога на Запорізькому напрямку

Такий вигляд має просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території,

– відзначили в МВС.

У міністерстві розповіли, що на Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул. Українські бійці:

успішно виконали задачу під прикриттям вогню з бронетранспортера;

під прикриттям вогню з бронетранспортера; військові Національної гвардії України перемістилися на укріплені позиції.

Як українські військові успішно штурмували ворога: дивіться відео

Варто зазначити, що російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають величезних втрат. Джерела 24 Каналу повідомили, що великі втрати в росіян у:

810 бригаді морської піхоти (Севас);

загонах, які окупанти сформували у Криму.

Відомо, що втрати в росіян такі, що їх не встигають забрати з позицій і залишають в окопах. Хоча деяких вдається повернути загиблими назад в Крим. Зокрема, за добу на тимчасово окупованому півострові ховають до 30 вояк.

Останні новини про контрнаступ ЗСУ