У МВС показали, як українські герої успішно виконали задачу. Варто зазначити, що на Запорізькому напрямку окупанти зазнають величезних втрат, пише 24 Канал.
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Як бійці успішно штурмували ворога на Запорізькому напрямку
Такий вигляд має просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території,
– відзначили в МВС.
У міністерстві розповіли, що на Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул. Українські бійці:
- успішно виконали задачу під прикриттям вогню з бронетранспортера;
- військові Національної гвардії України перемістилися на укріплені позиції.
Як українські військові успішно штурмували ворога: дивіться відео
Варто зазначити, що російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають величезних втрат. Джерела 24 Каналу повідомили, що великі втрати в росіян у:
- 810 бригаді морської піхоти (Севас);
- загонах, які окупанти сформували у Криму.
Відомо, що втрати в росіян такі, що їх не встигають забрати з позицій і залишають в окопах. Хоча деяких вдається повернути загиблими назад в Крим. Зокрема, за добу на тимчасово окупованому півострові ховають до 30 вояк.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- У Національній гвардії ЗСУ розповіли, що наші Сили оборони готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович розповів, що наші військові ведуть активну розвідку та вражають всю глибину оборони противника, щоб підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
- Микола Уршалович також повідомив, що українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. За тиждень ЗСУ просунулись на 1700 метрів на південь та південний схід.
- У Пентагоні 13 липня заявили, що темпи просування наших захисників є абсолютно чудовими. Американський генерал-лейтенант Дуглас Сімс наголосив, що український рух також вимагає значних зусиль з боку нашої армії. Окрім того, зараз наступальні дії українських військових є "дуже важкими".