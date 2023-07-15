В МВД показали, как украинские герои успешно выполнили задачу. Следует отметить, что на Запорожском направлении оккупанты терпят огромные потери, пишет 24 Канал.
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Как бойцы успешно штурмовали врага на Запорожском направлении
Так выглядит продвижение и трудная ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории,
– отметили в МВД.
В министерстве рассказали, что на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную. Украинские бойцы:
- успешно выполнили задачу под прикрытием огня из бронетранспортера;
- военные национальной гвардии Украины переместились на укрепленные позиции.
Как украинские военные успешно штурмовали врага: смотрите видео
Стоит отметить, что российские оккупанты на Запорожском направлении несут огромные потери. Источники 24 Канала сообщили, что большие потери у россиян в:
- 810 бригаде морской пехоты (Севас);
- отрядах, которые оккупанты сформировали в Крыму.
Известно, что потери у россиян таковы, что их не успевают унести с позиций и оставляют в окопах. Хотя некоторых удается вернуть погибшими в Крым. В частности, за сутки на временно оккупированном полуострове хоронят до 30 человек.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- В Национальной гвардии ВСУ рассказали, что наши Силы обороны готовятся к наступательным действиям на Херсонском направлении. Заместитель директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Николай Уршалович рассказал, что наши военные ведут активную разведку и поражают всю глубину обороны противника, чтобы подготовить районы и рубежи для наступательных действий.
- Николай Уршалович также сообщил, что украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении. За неделю ВСУ продвинулись на 1700 метров к югу и юго-востоку.
- В Пентагоне 13 июля заявили, что темпы продвижения наших защитников абсолютно превосходны. Американский генерал-лейтенант Дуглас Симс подчеркнул, что украинское движение также требует больших усилий со стороны нашей армии. Кроме того, сейчас наступательные действия украинских военных являются "очень тяжелыми".