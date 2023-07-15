Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. Только в течение суток произошло 32 боевых столкновения.

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Какова ситуация на основных направлениях наступления россиян

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанес авиаудары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Дибровы

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Враг нанес авиаудары у Ступочек и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Силы обороны отразили атаки россиян в районе Берховки

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Оккупанты наступали возле Первомайского: карта боев

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боев в Марьинке

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки

Силы обороны закрепляются на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.



В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта боев на Юге

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.