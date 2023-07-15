Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. Только в течение суток произошло 32 боевых столкновения.

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Какова ситуация на основных направлениях наступления россиян

Карта боев в районе Дибровы

Силы обороны отразили атаки россиян в районе Берховки

Оккупанты наступали возле Первомайского: карта боев

Карта боев в Марьинке

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки

Силы обороны закрепляются на Юге

Карта боев на Юге