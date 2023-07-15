Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених напрямках продовжують тривати важкі бої. Тільки протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на основних напрямках наступу росіян

Карта боїв в районі Діброви

Сили оборони відбили атаки росіян у районі Берхівки

Окупанти наступали біля Первомайського: карта боїв

Карта боїв у Мар'їнці

Окупанти наступали в районі Новомихайлівки

Сили оборони закріплюються на Півдні

Карта боїв на Півдні