Наразі росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулося 39 бойових зіткнень.

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Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції радіоелектронної боротьби, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об'єкти противника.