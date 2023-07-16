Наразі росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулося 39 бойових зіткнень.

Дивіться також Понад 500 окупантів, кілька десятків артсистем і БпЛА: втрати ворога на 16 липня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог намагався наступати південніше населеного пункту Новоселівське Луганської області. В тому ж районі він завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

Росіяни намагалися наступати поблизу Новоселівського: дивіться на карті На Лиманському напрямку російська армія вела безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки й Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Невське і Білогорівка Луганської області;

Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

Окупанти вели безрезультативний наступ в районі Веселого: дивіться на карту На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них: Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне Донецької області. Загарбники наступали біля Андріївки у Донецькій області: дивіться на карті На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Ворог також здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них: Красногорівка, Мар'їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

Росіяни не полишають спроб наступу на Мар'їнку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка Донецької області.

Ворог безрезультативно наступав на Первомайське: дивіться на карті На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива і Благодатне.

Окупанти наступали в районі Новомихайлівки: дивіться на карті

Цікаво Максимальні успіхи притаманні суходолу, – Гуменюк назвала досягнення ЗСУ на Півдні за тиждень

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них: Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області;

Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Крім того, він здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це: Карповичі, Залізний Міст Чернігівської області;

Бояро-Лежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області;

Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції радіоелектронної боротьби, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об'єкти противника.