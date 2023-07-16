Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що мовиться про Запорізький напрямок. Там масштаби втрат росіян колосальні – гинуть вороги з 810 бригади морської піхоти (Севас) та загонів з Криму, пише 24 Канал.

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Які успіхи ЗСУ на Півдні

У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить руслом річки Дніпро, все ж таки продовжується контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення – нищення потенціалу ворога,

– заявила Гуменюк.

Вона пояснила, якщо говорити цілком за тиждень, то дуже потужні результати з нищення недофлоту, який ворог все ще має на Дніпрі та намагається маневрувати між островами. Проте ЗСУ знищили:

понад 10 човнів ворога з диверсійно-розвідувальними групами;

великі великокаліберні гармати типу "Мста-Б", типу "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсона;

велику кількість станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ), які росіяни розгортають для того, щоб працювали їхні розвідувальні безпілотники та не працювали українські.

Окрім того, дуже потужною була повітряна розвідка (ЗСУ – 24 Канал) – тільки за вчорашню добу (15 липня – 24 Канал) знищено 7 безпілотників. Тільки два з яких – ударні типу "Ланцет", а решта –розвідувальні, якими ворог намагається збирати інформацію дуже далеко вглиб навіть до Миколаївщини, Одещини,

– пояснила речниця ОК "Південь".

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