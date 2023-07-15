Дванадцять ракет "Калібр" можуть бути готовими до пуску по всій території України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Загроза для будь-якого регіону

Ракети морського базування типу "Калібр" можуть сягати 2500 кілометрів, і це загроза для будь-якого регіону України, а не тільки для південних. Треба пам'ятати, що ці ракети можуть бути дуже підступними,

– наголосила Гуменюк.

Додала, навіть коли вдало працює ППО, наслідки повітряного бою також можуть бути критичними.

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