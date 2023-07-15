Двенадцать ракет "Калибр" могут быть готовы к пуску по всей территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Угроза для любого региона
Ракеты морского базирования типа "Калибр" могут достигать 2500 километров, и это угроза любому региону Украины, а не только южным. Надо помнить, что эти ракеты могут быть очень коварными,
– подчеркнула Гуменюк.
Добавила, даже когда успешно работает ПВО, последствия воздушного боя также могут быть критическими.
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Какие основные характеристики ракет "Калибр"Эта крылатая ракета имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса колеблется в пределах от 1,9 до 2,3 тонны. Боевая часть весит от 200 до 450 килограмм, в зависимости от модификации. Размах крыльев – более 3 метров.
"Калибры" могут поражать цели на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров, однако в экспортных модификациях дальность ограничена до 300 километров.
Ракета летит к объекту на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду. Впрочем, стоит отметить, что точных данных о "Калибре" нет, – они засекречены агрессором.
Эти ракеты также называют сверхзвуковыми. В ГСЧС объяснили, это означает то, что звук "Калибров" слышен вместе со взрывом.