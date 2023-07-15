Двенадцать ракет "Калибр" могут быть готовы к пуску по всей территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Угроза для любого региона

Ракеты морского базирования типа "Калибр" могут достигать 2500 километров, и это угроза любому региону Украины, а не только южным. Надо помнить, что эти ракеты могут быть очень коварными,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, даже когда успешно работает ПВО, последствия воздушного боя также могут быть критическими.

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