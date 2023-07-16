Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что речь идет о Запорожском направлении. Там масштабы потерь россиян колоссальные – гибнут враги из 810 бригады морской пехоты (Севас) и отрядов из Крыма, пишет 24 Канал.

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Какие успехи ВСУ на Юге

В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все же продолжается контрбатарейная борьба. И наши основные достижения – уничтожение потенциала врага,

– заявила Гуменюк.

Она объяснила, если говорить целиком за неделю, то очень мощные результаты по уничтожению недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами. Однако ВСУ уничтожили:

свыше 10 лодок врага с диверсионно-разведывательными группами;

большие крупнокалиберные пушки типа "Мста-Б", типа "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсона;

большое количество радиоэлектронных станций (РЭБ), которые россияне разворачивают для того, чтобы работали их разведывательные беспилотники и не работали украинские.

Кроме того, очень мощной была воздушная разведка (ВСУ – 24 Канал) – только за вчерашние сутки (15 июля – 24 Канал) уничтожены 7 беспилотников. Только два из которых – ударные типа "Ланцет", а остальные – разведывательные, которыми враг пытается собирать информацию очень далеко вглубь даже до Николаевщины, Одесщины,

– объяснила спикер ОК "Юг".

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