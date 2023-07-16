В настоящее время россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 39 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг пытался наступать южнее населенного пункта Новоселовской Луганской области. В том же районе он нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Двулетняя, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

Россияне пытались наступать вблизи Новоселовского: смотрите на карте На Лиманском направлении русская армия вела безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам: Невское и Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

Оккупанты вели безрезультативное наступление в районе Веселого: смотрите на карту На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них: Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области. Захватчики наступали возле Андреевки в Донецкой области: смотрите на карте На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Враг также совершил обстрелы свыше 10 населенных пунктов, Среди них: Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

Враг безрезультативно наступал на Первомайске: смотрите на карте На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки: смотрите на карте

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Что происходит на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них: Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области;

Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашково, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском да Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Какая ситуация на других участках фронта

На Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Кроме того, он совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов, в частности это: Карповичи, Железный Мост Черниговской области;

Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс Сумской области;

Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 состава боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.