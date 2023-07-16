В настоящее время россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 39 боевых столкновений.

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Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 состава боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.