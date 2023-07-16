Только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 500 оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.

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Колоссальные потери страны-агрессора

С первого дня полномасштабной войны и по 16 июля Силы обороны уже уничтожили:

личного состава – около 237 680 (+500);

танков – 4107 (+5),

боевых бронированных машин – 8026 (+7),

артиллерийских систем – 4463 (+18),

РСЗО – 681 (+1),

средств ПВО – 425 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 310 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),

крылатых ракет – 1273 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8),

специальной техники – 666 (+2).



У оккупантов бешеные потери на фронте / Фото Генштаба ВСУ

Как идет контрнаступление ВСУ