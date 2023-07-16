Только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 500 оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.
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Колоссальные потери страны-агрессора
С первого дня полномасштабной войны и по 16 июля Силы обороны уже уничтожили:
- личного состава – около 237 680 (+500);
- танков – 4107 (+5),
- боевых бронированных машин – 8026 (+7),
- артиллерийских систем – 4463 (+18),
- РСЗО – 681 (+1),
- средств ПВО – 425 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),
- крылатых ракет – 1273 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8),
- специальной техники – 666 (+2).
У оккупантов бешеные потери на фронте / Фото Генштаба ВСУ
Как идет контрнаступление ВСУ
- Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 14 июля рассказал, что ВСУ готовится к наступлению на Херсонском направлении. В частности, наши военные ведут разведку и уничтожают оккупантов в тылах.
- Урлашович также рассказал об успехах Сил обороны на Мелитопольском направлении. По его словам, за последнюю неделю наши защитники освободили около 1 700 метров территории в направлении Мелитополя.
- Об успехах контрнаступательных действий Вооруженных сил говорят и в эстонской разведке. Так, в ведомстве подчеркнули, что Украина близка к успеху в своем движении по деоккупации территорий.
- Показали, как наступают наши военные в Запорожском направлении в министерстве внутренних дел нашего государства. Там отметили, что украинцы делают титаническую работу по освобождению нашей территории и изгнанию оттуда врага.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что последнюю неделю ВСУ имели успешные наступательные операции. В частности, все они осуществлялись именно на суше.