Каких целей достигают ВСУ

Подробности рассказал Марго Гросберг – глава разведцентра Сил обороны Эстонии. Он прокомментировал подготовительные наступательные операции ВСУ.

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Украинцы близки к большому успеху,

– подчеркнул Гросберг.

Глава разведцентра заявил, что ВСУ сейчас проводят подготовительные наступательные операции. Их целью сейчас является скование российских частей на узких участках. Кроме того, воины ВСУ ищут слабые места в позициях окупантов, Для этого герои атакуют транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российских окупантов в тылу.

Что происходит в Бахмуте

Украинским защитникам под Бахмутом уже удалось захватить ключевые участки к югу и северу от города. Это позволяет бить по позициям окупантов по артиллерии.

Тем временем российские воздушно-десантные войска – привязаны к городу. Они несут колоссальные потери.

Есть успех и на Юге

На Юге украинские герои увеличили количество занимаемой площади. Кроме того, они систематически уничтожают ключевые объекты российских окупантов. Особенно разведка Эстонии обратила внимание на "хлопок" в гостинице "Дюна". Там трупы окупантов вывозили грузовиками всю ночь.

Что о контрнаступлении ВСУ говорят в Пентагоне

В Пентагоне заявили, что темп контрнаступления украинских героев является "замечательным". Продвижение вперед требует титанических усилий со стороны ВСУ. В то же время герои уверенно идут вперед. Украинские защитники и защитницы продолжают освобождать территории.