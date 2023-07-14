Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Самая сложная ситуация теперь на Купянско-Лиманском направлении.
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"Противник пытается наступать. Они накопили там неплохую группировку, но это не было неожиданностью для Генштаба", – отметил Жданов.
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Россияне имели частичный успех в районе Торского, но их остановили. Вторые сутки продолжаются ожесточенные бои, противник успеха не имеет.
Украина обороняется или наступает
Теперь на фронте начался переходный период. Противник пытается наступать на большей части оперативных направлений, чем Силы обороны, но менее успешно.
"Но на трех направлениях – Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском – мы атакуем и продвигаемся. У нас больше успеха, потому что мы двигаемся вперед, хоть и маленькими шагами", – подчеркнул Жданов.
В частности, ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и теперь закрепляются на новых рубежах. Выход врага из этого населенного пункта может быть вопросом ближайшей недели.
Ситуация на фронте: последние новости
- Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны закрепляются на новых рубежах на Юге. Кроме того, наши защитники имеют успехи по деоккупации территорий и на Востоке.
- По словам представительницы Минобороны, украинские воины выполняют немало задач, чтобы ослабить захватчиков и отработать обстоятельства для дальнейших действий. Так, защитники подорвали наступательные и оборонительные возможности врага на Юге.
- Силы обороны продолжают уничтожать врага. Только за минувшие сутки 13 июля было ликвидировано 550 российских оккупантов.
- Как известно, украинские защитники вернули Ровнополь под наш контроль. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.