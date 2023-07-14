Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Самая сложная ситуация теперь на Купянско-Лиманском направлении.

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"Противник пытается наступать. Они накопили там неплохую группировку, но это не было неожиданностью для Генштаба", – отметил Жданов.

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Россияне имели частичный успех в районе Торского, но их остановили. Вторые сутки продолжаются ожесточенные бои, противник успеха не имеет.

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Теперь на фронте начался переходный период. Противник пытается наступать на большей части оперативных направлений, чем Силы обороны, но менее успешно.

"Но на трех направлениях – Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском – мы атакуем и продвигаемся. У нас больше успеха, потому что мы двигаемся вперед, хоть и маленькими шагами", – подчеркнул Жданов.

В частности, ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и теперь закрепляются на новых рубежах. Выход врага из этого населенного пункта может быть вопросом ближайшей недели.

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