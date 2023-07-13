Там Силы обороны укрепляются на новых рубежах. Кроме того, наши защитники также имеют успехи по деоккупации территорий и на Востоке.

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Какая ситуация на Юге с наступательным движением

Маляр отметила, что на Юге наши защитники ведут успешное наступление. В частности, Силы обороны контратакуют на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловки, Балки Широкой, Малой Токмачки, Новопокровки наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах,

– рассказала она.

Тем не менее заместитель министра обороны подчеркнула, что враг сейчас перемещает свои подразделения и применяет все имеющиеся резервы. В то же время Маляр заверила, что благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество обстрелов в этом направлении несколько снизилось.

Что происходит с военными действиями на Востоке

Маляр подчеркнула, что Восток продолжает оставаться самым горячим направлением для наших военных. В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", – сказала она.

Несмотря на это, украинские военные все же имеют успехи вблизи Бахмута. Замглавы Минобороны заметила, что там есть продвижение.

На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением,

– заметила Маляр.

Напоследок она сказала, что на северном фланге города-крепости враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Однако российской армии этого не удалось сделать.

Как сейчас идет контрнаступление ВСУ