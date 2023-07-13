Официальных подтверждений опубликованной аналитиками информации мы вряд ли дождемся. Впрочем, на основе этого можно говорить о том, как озвученные факты могут повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом – в материале 24 Канала.

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У Украины может быть больше танков, чем у России

Интересные результаты исследования 6 июля опубликовало издание Bloomberg. Опираясь на статистику базы данных Ukraine Support Tracker, а также агентства Oryx, россияне с начала полномасштабного вторжения потеряли более 2 тысяч танков.

Вместо этого украинское войско наоборот свой танковый парк увеличило. В основном благодаря захваченным трофейным единицам, а также предоставленному партнерами оружию. Таким образом, сейчас имеем такую картину:

у России – более 1,4 тысячи танков (в феврале 2022 года было 3,4 тысячи),

– более 1,4 тысячи танков (в феврале 2022 года было 3,4 тысячи), у Украины – более 1,5 тысячи танков (в феврале 2022 года было 987).

Обратите внимание! Статистика, без сомнения, приятна для украинцев, впрочем, пока трудно говорить о ее достоверности. Ведь как Украина, так и наш враг всю информацию о численности вооружения тщательно скрывают.

Более того, у россиян до сих пор огромные запасы старой советской техники. Доказательством тому являются постоянные новости о расконсервации танков Т-54 и Т-55. Они хотя и устаревшие, но все же способны убивать и довольно опасны не только для тех, кто ими управляет.

Украина догнала Россию по численности танков / Инфографика Bloomberg

Получила ли Украина преимущество в технике

Однозначно нет! Хотя сейчас в нашей армии, по всей вероятности, больше танков, более того, значительно современнее тех образцов, которые использует Россия, но речь идет только о танках.

В таких условиях о каком-то преимуществе можно говорить разве что в условиях танковой дуэли. Впрочем, такие ситуации при нынешних боевых действиях не то чтобы очень часты. Скорее – наоборот.

Сегодня фронт – это целый отдельный организм, где кроме бронетехники постоянно работают артиллерия, авиация и пехота, в частности вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами. И во всех аспектах, кроме бронетехники, у россиян до сих пор огромное преимущество. Тот же анализ Bloomberg показывает преимущество россиян в артиллерии:

у России – более 1,9 тысячи единиц ствольной артиллерии (против 2,3 тысячи в феврале 2022 года),

– более 1,9 тысячи единиц ствольной артиллерии (против 2,3 тысячи в феврале 2022 года), у Украины – более 1,1 тысячи единиц ствольной артиллерии (против 773 единиц в феврале 2022 года),

– более 1,1 тысячи единиц ствольной артиллерии (против 773 единиц в феврале 2022 года), у России – 841 единица РСЗО (против 1,1 тысячи в феврале 2022 года),

– 841 единица РСЗО (против 1,1 тысячи в феврале 2022 года), у Украины – 427 единиц РСЗО (против 354 единиц в феврале 2022 года).

Если верить этим данным, как по ствольной, так и по реактивной артиллерии россияне до сих пор опережают нас почти вдвое. И это только если говорить о стволах.

Давайте еще вспомним, как россияне позволяют себе буквально стирать с лица земли целые города своей артиллерией (Бахмут, Изюм, Попасная, Северодонецк, Лисичанск). Даже если Украина вдруг решила бы действовать так же, для этого банально не хватило бы снарядов. Так что на самом деле россияне здесь до сих пор ощутимо впереди.

А теперь вспомним, как у нас с авиацией. Наши военные пилоты – настоящие герои, вынужденные выполнять боевые задачи в условиях абсолютного превосходства противника. Ни один другой пилот ни одного другого государства, пожалуй, просто не пошел бы в бой на таких условиях.

У России огромный авиационный парк, поэтому она до сих пор способна абсолютно властвовать в нашем небе. Чтобы хоть попытаться навязать ей конкуренцию, Украине очень нужны западные истребители F-16 – побыстрее и побольше.

Без поддержки с воздуха и артиллерии современные танки, которых пусть у нас и будет больше, – это просто мишень. В таких условиях даже современные танки враг способен уничтожать, что уж официально подтверждал командующий ВСУ Валерий Залужный.

И да, Украине крайне необходимы современные истребители, все больше артиллерийских систем, бронемашин и тех же танков. Ведь танки и бронемашины способны спасать жизнь украинским военным и в ходе наступления еще много может быть уничтожено врагом.

В настоящее время остаются оккупированными почти 100 тысяч квадратных километров украинских земель, освобождение которых без современного оружия просто невозможно.

Россияне достают устаревшие танки на фронт: смотрите видео

Как Украина уничтожала российские танки

Утром 24 февраля 2022 года российские войска огромными колоннами зашли на территорию Украины с разных направлений: из Беларуси атаковали Киевскую и Черниговскую области, с территории России – тоже Черниговскую, а также Сумскую, Харьковскую и Луганскую, из оккупированного Крыма колонны двинулись захватывать Херсонщину, Николаевщину, Запорожье, а с оккупированных частей Донбасса начали продвижение вглубь Украины.

Огромные колонны прежде всего должны были запугать украинцев. Чтобы те решили, что враг настолько мощный и многочисленный, что любое сопротивление не имеет никакого смысла и неизбежно приведет только к поражению.

Вместо этого украинское военное командование дало главную задачу нашим военным: нанести максимальные потери противнику, выпустить из него как можно больше "крови", чтобы он отказался от боевых действий на большинстве направлений.

Полтора года спустя после начала полномасштабной войны мы можем видеть, что тактика оказалась успешной. Украина достигла своих целей, заставив врага бежать из Киевской, Сумской и Черниговской областей.

В то же время, украинские военные смогли остановить немало колонн, атаковав топливозаправщики. Тогда россияне просто бросали свои танки, которые впоследствии становились трофеями украинских военных. Кроме того, многие вражеские танки также были уничтожены.

Показатели ликвидированных российских танков в общей статистике за полтора года особенно отличаются именно в первые месяцы полномасштабного вторжения. В 2022 году россияне теряли танки в следующих количествах:

в феврале – 198 танков,

в марте – 427 танков,

в апреле – 401 танк,

в мае – 335 танков,

в июне – 216 танков,

в июле – 191 танк,

в августе – 229 танков,

в сентябре – 357 танков,

в октябре – 344 танка,

в ноябре – 217 танков,

в декабре – 116 танков,

всего в течение 2022 года – уничтожены 3 тысячи 31 российский танк.

Любопытно! В 2023 году количество ликвидированных российских танков ежемесячно несколько снизилось. Этому есть несколько причин – россияне начали беречь свою технику, часто же посылая на штурмы неприкрытую пехоту (это и заметно по возрастанию потерь личного состава врага), а также долгое время погода была неблагоприятной для продвижения тяжелой техники.

Несмотря на это, количество танков, которые Россия продолжает терять ежемесячно, до сих пор колоссальна. В 2023 году Силы обороны Украины ликвидировали :

в январе – 178 танков,

в феврале – 186 танков,

в марте – 221 танк,

в апреле – 84 танка,

в мае – 104 танка,

в июне – 238 танков,

всего за первую половину 2023 года – 1 тысяча 11 танков.

Так же интересна будет и ежедневная статистика потерь танков россиянами. В субботу, 8 июля, прошло 500 дней с начала полномасштабного вторжения России. За это время россияне потеряли 4 тысячи 78 танков.

Предлагаем взглянуть на потери россиян в динамике:

почти 240 потерянных танков – ежемесячно,

почти 57 потерянных танков – еженедельно,

более 8 потерянных танков – ежедневно,

2 часа 56 минут – в среднем нужно, чтобы уничтожить один российский танк.



Потери Россией танков в динамике / Инфографика 24 Канала

Как преимущество в танках отразится на поле боя

Очевидного преимущества украинских войск ожидать не стоит, пока Украина не получит весь необходимый арсенал оружия: современные западные самолеты F-16, дальнобойные ракеты, покрывающие все оккупированные части территории Украины, и еще больше бронетехники.

Ведь при столь мощном численном преимуществе противника выиграть войну крайне сложно. Если это вообще возможно, то в таких условиях Украине придется заплатить десятками тысяч жизней своих военных.

Через полтора года после начала полномасштабного вторжения партнеры продолжают предоставлять Украине все новое и столь необходимое оружие. Это значит, что они понимают, что именно наше государство сегодня гарант нашей безопасности.

Но важно, чтобы так было и дальше, и партнеры продолжали свою поддержку вплоть до самой победы Украины. Ведь для того, чтобы гарантировать свою безопасность и безопасность партнеров, Украина платит жизнями своих сыновей и дочерей. И в руках партнеров возможность эти жизни спасти.

Важно! Также и украинцы не имеют права забывать о постоянной поддержке наших военных. Есть мелкие потребности, которые не всегда может закрыть наше государство или даже партнеры. Поэтому регулярная поддержка войска должна быть хорошей общенациональной традицией до самой победы.



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