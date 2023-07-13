Офіційних підтверджень опублікованої аналітиками інформації ми навряд дочекаємося. Втім, на основі цього можна говорити про те, як озвучені факти можуть вплинути на ситуацію на полі бою. Про це – у матеріалі 24 Каналу.

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В України може бути більше танків, ніж у Росії

Цікаві результати дослідження 6 липня опублікувало видання Bloomberg. Спираючись на статистику бази даних Ukraine Support Tracker, а також агентства Oryx, росіяни з початку повномасштабного вторгнення втратили понад 2 тисячі танків.

Натомість українське військо навпаки свій танковий парк збільшило. Здебільшого завдяки захопленим трофейним одиницям, а також наданій партнерами зброї. Таким чином нині маємо таку картину:

у Росії – понад 1,4 тисячі танків (у лютому 2022 року було 3,4 тисячі),

– понад 1,4 тисячі танків (у лютому 2022 року було 3,4 тисячі), в України – понад 1,5 тисячі танків (у лютому 2022 року було 987).

Зверніть увагу! Статистика, без сумніву, приємна для українців, втім поки важко говорити про її правдивість. Адже як Україна, так і наш ворог всю інформацію про чисельність озброєння ретельно приховують.

Ба більше, у росіян досі величезні запаси старої радянської техніки. Доказом цьому є постійні новини про розконсервацію танків Т-54 і Т-55. Вони хоча й застарілі, але все ж здатні вбивати й доволі небезпечні не лише для тих, хто ними керує.

Україна наздогнала Росію за чисельністю танків / Інфографіка Bloomberg

Чи отримала Україна перевагу в техніці

Однозначно ні! Хоча нині в нашої армії, цілком імовірно, є більше танків, ба більше, значно сучасніших за ті зразки, які використовує Росія, але мова лише про танки.

За таких умов про якусь перевагу можна говорити хіба що в умовах танкової дуелі. Втім, такі ситуації за нинішніх бойових дій є не те щоб дуже частими. Радше – навпаки.

Сьогодні фронт – це цілий окремий організм, де, окрім бронетехніки, постійно працюють артилерія, авіація та піхота, зокрема озброєна протитанковими керованими ракетами. І в усіх аспектах, окрім бронетехніки в росіян досі величезна перевага. Той же аналіз Bloomberg показує перевагу росіян в артилерії:

у Росії – понад 1,9 тисячі одиниць ствольної артилерії (проти 2,3 тисячі в лютому 2022 року),

– понад 1,9 тисячі одиниць ствольної артилерії (проти 2,3 тисячі в лютому 2022 року), в України – понад 1,1 тисячі одиниць ствольної артилерії (проти 773 одиниць у лютому 2022 року),

– понад 1,1 тисячі одиниць ствольної артилерії (проти 773 одиниць у лютому 2022 року), у Росії – 841 одиниця РСЗВ (проти 1,1 тисячі в лютому 2022 року),

– 841 одиниця РСЗВ (проти 1,1 тисячі в лютому 2022 року), в України – 427 одиниць РСЗВ (проти 354 одиниць у лютому 2022 року).

Якщо вірити цим даним, як за ствольною, так і реактивною артилерією росіяни досі випереджають нас майже вдвічі. Та й це лише якщо говорити про стволи.

Давайте ще згадаємо, як росіяни дозволяють собі буквально стирати з лиця землі цілі міста своєю артилерією (Бахмут, Ізюм, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ). Навіть якщо Україна раптом вирішила б діяти так само, для цього банально забракло б снарядів. Тож насправді росіяни тут досі відчутно попереду.

А тепер згадаймо, як у нас з авіацією. Наші військові пілоти – справжні герої, які змушені виконувати бойові завдання в умовах абсолютної переваги противника. Жоден інший пілот жодної іншої держави, мабуть, просто б не пішов у бій на таких умовах.

У Росії величезний авіаційний парк, тож вона досі здатна абсолютно панувати в нашому небі. Щоб бодай спробувати нав'язати їй конкуренцію, Україні вкрай потрібні західні винищувачі F-16 – якомога швидше й більше.

Без підтримки з повітря та артилерії сучасні танки, яких нехай у нас і буде більше, – це просто мішень. У таких умовах навіть сучасні танки ворог спроможний знищувати, що вже офіційно підтверджував командувач ЗСУ Валерій Залужний.

І так, Україні вкрай необхідні сучасні винищувачі, все більше артилерійських систем, бронемашин і тих самих танків. Адже танки та бронемашини здатні рятувати життя українським військовим і в ході наступу ще багато з них можуть бути знищені ворогом.

Нині досі залишаються окупованими майже 100 тисяч квадратних кілометрів українських земель, звільнення яких без сучасної зброї просто не можливе.

Росіяни дістають застарілі танки на фронт: дивіться відео

Як Україна знищувала російські танки

Вранці 24 лютого 2022 року російські війська величезними колонами зайшли на територію України з різних напрямків: з Білорусі атакували Київську та Чернігівську області, з території Росії – теж Чернігівську, а також Сумську, Харківську й Луганську, з окупованого Криму колони рушили захоплювати Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя, а з окупованих частин Донбасу почали просування вглиб України.

Величезні колони передовсім повинні були залякати українців. Аби ті вирішили, що ворог настільки потужний та чисельний, що будь-який спротив не має жодного сенсу й неминуче призведе лише до поразки.

Натомість українське військове командування дало головне завдання нашим військовим: завдати максимальних втрат противнику, випустити з нього якомога більше "крові", щоб він відмовився від бойових дій на більшості з напрямків.

Через півтора року після початку повномасштабної війни ми можемо бачити, що тактика виявилася успішною. Україна досягла своїх цілей, змусивши ворога втікати з Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

Водночас українські військові змогли зупинити чимало колон, атакувавши паливозаправники. Тоді росіяни просто покидали свої танки, які згодом ставали трофеями українських військових. Крім того, багато ворожих танків також були знищені.

Показники ліквідованих російських танків у загальній статистиці за півтора року особливо вирізняються саме в перші місяці повномасштабного вторгнення. Протягом 2022 року росіяни втрачали танки в таких кількостях:

у лютому – 198 танків,

у березні – 427 танків,

у квітні – 401 танк,

у травні – 335 танків,

у червні – 216 танків,

у липні – 191 танк,

у серпні – 229 танків,

у вересні – 357 танків,

у жовтні – 344 танки,

у листопаді – 217 танків,

у грудні – 116 танків,

загалом протягом 2022 року – знищено 3 тисячі 31 російський танк.

Цікаво! У 2023 році кількість ліквідованих російських танків щомісяця дещо знизилася. Цьому є декілька причин – росіяни почали берегти свою техніку, натомість часто посилаючи на штурми неприкриту піхоту (це й помітно по зростанню втрат особового складу ворога), а також довгий час погода була несприятливою для просування важкої техніки.

Попри це, кількість танків, які Росія продовжує втрачати щомісяця, досі є колосальною. Протягом 2023 року Сили оборони України ліквідовували:

у січні – 178 танків,

у лютому – 186 танків,

у березні – 221 танк,

у квітні – 84 танки,

у травні – 104 танки,

у червні – 238 танків,

загалом за першу половину 2023 року – 1 тисячу 11 танків.

Так само цікавою буде й щоденна статистика втрат танків росіянами. У суботу, 8 липня, минуло 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час росіяни втратили 4 тисячі 78 танків.

Пропонуємо поглянути на втрати росіян у динаміці:

майже 240 втрачених танків – щомісяця,

майже 57 втрачених танків – щотижня,

понад 8 втрачених танків – щодня,

2 години 56 хвилин – в середньому потрібно, щоб знищити один російський танк.

Втрати Росією танків у динаміці / Інфографіка 24 Каналу

Як перевага в танках відобразиться на полі бою

Очевидної переваги українських військ очікувати не варто, аж поки Україна не отримає весь необхідний арсенал зброї: сучасні західні літаки F-16, далекобійні ракети, які "покривають" всі окуповані частини території України, та ще більше бронетехніки.

Адже за настільки потужної чисельної переваги противника виграти війну – вкрай складно. Якщо це взагалі можливо, то в таких умовах Україні доведеться заплатити десятками тисяч життів своїх військових.

Через півтора року після початку повномасштабного вторгнення партнери продовжують надавати Україні все нову й таку необхідну зброю. Це означає, що вони розуміють, що саме наша держава сьогодні є гарантом нашої безпеки.

Та важливо, щоб так було й надалі, і партнери продовжували свою підтримку аж до самої перемоги України. Адже для того, щоб гарантувати свою безпеку та безпеку партнерів, Україна платить життями своїх синів і доньок. І в руках партнерів можливість ці життя врятувати.

Важливо! Так само й українці не мають права забувати про постійну підтримку наших військових. Є дрібні потреби, які не завжди може закрити наша держава чи навіть наші партнери. Тож регулярна підтримка війська має бути гарною загальнонаціональною традицією до самої перемоги.



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