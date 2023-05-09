Вперше танки Т-55 були прийняті на озброєння Червоною армією Радянського Союзу у 1948 році. За словами історика Джона Делані, це був перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни.

До теми Військовий експерт сказав, скільки танків Т-55 може відновлювати Росія за місяць

Росія відправляє на війну танки з музеїв

Танки Т-55 почали виводити з озброєння у 1980 роках. Однак їх лише законсервовували. Джон Делані вважає, що значна їхня кількість стоїть у сараях та чекає на переналаштування.

На супутникових знімках можна побачити, що загарбники вивезли десятки танків зі складу на базі в Арсеньєві на Далекому Сході країни. Одні з танків, які зберігаються на базі – це Т-55.



Загарбники вивезли десятки танків зі складу / фото Maxar



Одні з танків, які зберігаються на базі – це Т-55 / фото Maxar

Колишній морський піхотинець США та старший науковий співробітник американського Інституту дослідження зовнішньої політики Роберт Лі наголосив, що країна-терористка втратила багато обладнання.

Вони виробляють кілька нових танків, вони все ще виробляють Т-90, але в необхідному масштабі їм потрібно більше обладнання, ніж вони можуть виробити, тому вони покладаються на старіші танки, щоб компенсувати це,

– зауважив Лі.

До того ж окупантам доводиться покладатися на призовну армію. А танки Т-55 легкі у використанні для цих слабопідготовлених солдатів.

У Росії вперше помітили ешелони з танками Т-54

Нагадаємо, що раніше в Росії були помічені ешелони з танками Т-54. Т-54 – виробництва кінця 1940-х та початку 1950-х років. Таким чином, ці танки навіть старіші за Владіміра Путіна.

Зверніть увагу, що все, на що спроможні сьогодні росіяни, це налагодити ремонт тих танків, які вони знімають зі зберігання. Зокрема, мовиться про 60-річні танки типу Т-62, Т-72, які були випущені ще за Радянського Союзу.