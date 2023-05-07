Про це 24 Каналу заявив експерт Defence Express Іван Киричевський. Він зауважив, що ремонтувати їх можна лише на одному заводі в країні-агресорці.
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"Бронетанковий завод Росії в Забайкаллі, який за одно відновлює Т-62. Якщо брати заводський ремонт, то у росіян є лише один об'єкт і вони мають вибір: або ремонтувати 10 Т-55 на місяць, або до 10 танків Т-62. Одночасно не вийде", – сказав Киричевський.
Адже заводи, які могли б займатися Т-55 і Т-62, розташовані на території України.
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Замість переплавлення – на фронт
Усі російські танки, за словами експерта Defence Express, мають специфіку.
"Танк – це танк. Якщо до нього є боєприпаси – його можна зарядити, ця зараза приїде, вистрілить. Навіть, якщо не прицільно, то все одно становить певну загрозу. Але є ще одна інша сторона цієї медалі", – розказав він.
Росіяни обіцяли усі ці старі танки переплавити ще у 2017 році. Мовляв, зберігання старих танків на рівні металобрухту – неефективне і в сучасній війні не знадобиться. Тому, навіть, якщо були до цих танків комплектуючі, то їх передали, зокрема, в Сирію.
Виходить, що зараз в них історія така: вони для того, щоби створити ситуацію, що танк є танк і він може стріляти, і створювати якусь певну загрозу, їм доводиться застосовувати якихось неймовірних зусиль,
– наголосив Іван Киричевський.
Ресурсів обмаль
Нині немає підстав говорити про те, що окупанти можуть застосовувати танки Т-55 так масово, як і Т-62.
"Т-62 у них стояли в такому штатному порядку на зберіганні. Їх вони хоча б тренувалися знімати з консервації під час навчань "Схід-2018". А Т-55 і Т-54 там планувалися наглухо для списання на металобрухт, на переплавлення на продаж російським олігархам", – пояснив він.
Експерт Defence Express упевнений, навіть, якщо російські танки Т-55 будуть становити певну загрозу на фронті, то це не буде настільки тривала загроза, як при застосуванні Т-62. Усе через вплив ресурсних обмежень росіян.
Старі танки росіян їдуть на фронт
- Ще у березні в Росії були помічені ешелони із танками Т-54. Окупанти продовжують перекидати на фронт стару та давно вже забуту техніку.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, що танки Т-54/55 у кращому стані, ніж наступні моделі радянських танків.
- Окупанти заявляють, що начебто старі радянські танки Т-55, Т-62 і Т-64 кращі, ніж Leopard 1. Однак, танки Т-64 та всі наступні почали виготовляти через те, що попередні моделі не відповідали потребам армії. Тому такі заяви росіян – маячня.