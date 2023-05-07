Про це 24 Каналу заявив експерт Defence Express Іван Киричевський. Він зауважив, що ремонтувати їх можна лише на одному заводі в країні-агресорці.

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"Бронетанковий завод Росії в Забайкаллі, який за одно відновлює Т-62. Якщо брати заводський ремонт, то у росіян є лише один об'єкт і вони мають вибір: або ремонтувати 10 Т-55 на місяць, або до 10 танків Т-62. Одночасно не вийде", – сказав Киричевський.

Адже заводи, які могли б займатися Т-55 і Т-62, розташовані на території України.

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Замість переплавлення – на фронт

Усі російські танки, за словами експерта Defence Express, мають специфіку.

"Танк – це танк. Якщо до нього є боєприпаси – його можна зарядити, ця зараза приїде, вистрілить. Навіть, якщо не прицільно, то все одно становить певну загрозу. Але є ще одна інша сторона цієї медалі", – розказав він.

Росіяни обіцяли усі ці старі танки переплавити ще у 2017 році. Мовляв, зберігання старих танків на рівні металобрухту – неефективне і в сучасній війні не знадобиться. Тому, навіть, якщо були до цих танків комплектуючі, то їх передали, зокрема, в Сирію.

Виходить, що зараз в них історія така: вони для того, щоби створити ситуацію, що танк є танк і він може стріляти, і створювати якусь певну загрозу, їм доводиться застосовувати якихось неймовірних зусиль,

– наголосив Іван Киричевський.

Ресурсів обмаль

Нині немає підстав говорити про те, що окупанти можуть застосовувати танки Т-55 так масово, як і Т-62.

"Т-62 у них стояли в такому штатному порядку на зберіганні. Їх вони хоча б тренувалися знімати з консервації під час навчань "Схід-2018". А Т-55 і Т-54 там планувалися наглухо для списання на металобрухт, на переплавлення на продаж російським олігархам", – пояснив він.

Експерт Defence Express упевнений, навіть, якщо російські танки Т-55 будуть становити певну загрозу на фронті, то це не буде настільки тривала загроза, як при застосуванні Т-62. Усе через вплив ресурсних обмежень росіян.

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