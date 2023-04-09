Відтак, вони не можуть ефективно протидіяти західним танкам, зокрема мовиться про М60 та Leopard 1. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Кремль намагається виправдати стару техніку на фронті

Це свідчить про те, що ще у СРСР зрозуміли реальні можливості цих танків. Однак Кремлю треба бодай якось аргументувати, чому Росія розконсервовує старі радянські танки.

Росіяни підіймають зі складів зберігання навіть не Т-62, а Т-54 і Т-55. І аргументувати вони це не можуть,

– зауважив військовий експерт.

Так, російські пропагандисти вигадували історії нібито окупанти закопуватимуть ці танки й робитимуть з них такі собі вогневі точки або використовуватимуть як замінник САУ для стрільби із закритих позицій.

Утім, після того, як ці танки помітили безпосередньо на передовій і не як "вогневі позиції", відповідні вигадки пропаганди припинили працювати.

Катков пояснив, чому старі радянські танки не рівня західним: дивіться відео

"Зараз росіяни вже не хочуть розповідати, що ці танки якось будуть використовувати. Вони намагаються декларувати те, що танк часів Сталіна відповідає сучасним вимогам", – сказав військовий експерт.

За його словами, це є чудовим показником того, що насправді відбувається з військово-промисловим комплексом країни-агресорки.

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Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Сили оборони України знищили шалену кількість ворожої техніки. Російські танки не стали виключенням. Станом на 9 квітня наші захисники перетворили на брухт 3 636 машин окупантів.